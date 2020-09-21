Опубликовано качественное фото нового "неубиваемого" планшета Samsung

Также достоянием широкой общественности стали и его технические характеристики. Так, устройство получит 8-дюймовый дисплей с разрешением FullHD. В качестве “основы” планшета выступит процессор Exynos 9810, оперативной памяти в нем будет 4 ГБ , а постоянной от 64 до 128 ГБ. Основная камера будет представлена 13 Мп модулем, а фронтальная — 5 Мп. Емкость аккумулятора Galaxy Tab Active 3 составит 5 050 мАч. Также заявляется, что планшет получит поддержку фирменного стилуса S Pen и будет защищено по американскому военному стандарту MIL-STD 810.