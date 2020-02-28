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Сегодня 14:33
Опубликовано первое изображение удешевленной версии "убийцы" iPad Pro от Samsung
Выглядит устройство интересно
На популярном интернет-ресурсе Slashleaks было опубликовано первое изображение, на котором мы можем увидеть, как именно будет выглядеть удешевленная версия “убийцы” iPad Pro от Samsung. В устройстве даже будет иметься поддержка стилуса!
Планшет, который уже был замечен в популярном бенчмарке Geekbench, будет называться Galaxy Tab S6 Lite. Согласно имеющимся данным, работать устройство будет на базе фирменного процессора корейской компании Exynos 9611 и иметь 4 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы девайса прямо из коробки выступит Android 10.
По всей видимости, Galaxy Tab S6 Lite возьмет на себя роль более дешевой версии Galaxy Tab S6, который в свою очередь был выпущен Samsung в качестве убийцы Apple iPad Pro еще в прошлом году. Анонс Lite-версии планшета ожидается уже текущей весной.