Опубликовано видео с разными способами охлаждения нового MacBook Air
Стоит отметить, что ноутбук получился и вправду достаточно горячим. Далеко не самую последнюю роль во всем этом сыграло то, что внутри девайса кулер находится на приличном расстоянии от процессора, а за охлаждение чипа отвечает самый простой радиатор. Убедиться в этом можно взглянув на изображение ниже:
И вот, популярный YouTube-канал Linus Tech Tips взялся решить данную проблему в своем стиле, в результате чего эксперты канала “исправили недоработки инженеров Apple в течение часа”. В качестве “эффективного метода” были выбраны: установка вентилятора под днищем, снятие нижней крышки, замена родной термопасты, а также непрямое водяное охлаждение. Самое интересное, что некоторые методы показали удивительный прирост производительности в 13,7%! Ознакомиться с полным видео вы можете ниже: