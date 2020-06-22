Опубликовано видео с разными способами охлаждения нового MacBook Air

Стоит отметить, что ноутбук получился и вправду достаточно горячим. Далеко не самую последнюю роль во всем этом сыграло то, что внутри девайса кулер находится на приличном расстоянии от процессора, а за охлаждение чипа отвечает самый простой радиатор. Убедиться в этом можно взглянув на изображение ниже: