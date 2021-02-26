Опубликованы фото нового планшета Xiaomi Mi Pad 5 с поддержкой стилуса
Источники, вместе с изображениями устройства, также рассказали о его «внутренностях», пишет Gizmochina. Так, планшету приписывают чип Snapdragon 870 в качестве основы, 144 Гц дисплей, а также до 1 ТБ внутренней памяти, аккумулятор на 10 000 мАч и поддержку стилуса.
Стоит отметить, что внешне Mi Pad 5 очень сильно «отдаёт» флагманским Mi 11, особенно из-за блока основной камеры. Что же касательно цены новинки, то ожидается, что версия планшета на 8/128 ГБ обойдётся в 620 долларов (46,1 тыс рублей), на 8/256 ГБ в 665 долларов (49,5 тыс рублей), на 12/512 ГБ в 776 долларов (57,8 тыс рублей) и максимальная модификация 16 ГБ / 1 ТБ будет оценена в 850 долларов (63,3 тыс рублей).
Отметим, что на данный момент нет точной информации о сроках анонса Xiaomi Mi Pad 5. Вероятнее всего, новинку покажут вместе с грядущим фитнес-браслетом Mi Band 6.