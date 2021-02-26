Опубликованы фото нового планшета Xiaomi Mi Pad 5 с поддержкой стилуса

Стоит отметить, что внешне Mi Pad 5 очень сильно «отдаёт» флагманским Mi 11, особенно из-за блока основной камеры. Что же касательно цены новинки, то ожидается, что версия планшета на 8/128 ГБ обойдётся в 620 долларов (46,1 тыс рублей), на 8/256 ГБ в 665 долларов (49,5 тыс рублей), на 12/512 ГБ в 776 долларов (57,8 тыс рублей) и максимальная модификация 16 ГБ / 1 ТБ будет оценена в 850 долларов (63,3 тыс рублей).