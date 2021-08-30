Опубликованы фото упаковки и цена первого планшета Realme

В то же время интернет-инсайдеры опубликовали цену Realme Pad. Если переводить её с юаней на рубли, то выходит вполне приятная сумма — 17 тыс рублей. Насколько правдивы данные источников, станет известно 9 сентября — официальная премьера планшета намечена именно на этот день.

Напомним, что прежние инсайды сообщали, что в основу Realme Pad ляжет чип Helio G80 от MediaTek. При этом устройство, вроде как, получит 10,4-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 7100 мАч.