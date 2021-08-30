Опубликованы фото упаковки и цена первого планшета Realme

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Опубликованы фото упаковки и цена первого планшета RealmeТем временем дата премьеры новинки всё ближе
Планшет Realme Pad — один из самых обсуждаемых неанонсированных продуктов последнего времени. Его обсуждают и «сливают» наравне с недавно представленными Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Pad 5.
Теперь же в сети появилось качественное «живое» фото упаковки долгожданной новинки. Судя по всему, именно она по итогу и будет использоваться производителем и именно её мы увидим на прилавках.
В то же время интернет-инсайдеры опубликовали цену Realme Pad. Если переводить её с юаней на рубли, то выходит вполне приятная сумма — 17 тыс рублей. Насколько правдивы данные источников, станет известно 9 сентября — официальная премьера планшета намечена именно на этот день.
Напомним, что прежние инсайды сообщали, что в основу Realme Pad ляжет чип Helio G80 от MediaTek. При этом устройство, вроде как, получит 10,4-дюймовый AMOLED-дисплей и аккумулятор ёмкостью 7100 мАч.