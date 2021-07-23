Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветах

Интересно, стоит ли компании ждать иска от Apple?

В июне 2021 года Realme всё же подтвердила факт разработки собственного ноутбука. И чем ближе анонс устройства, тем больше подробностей о нём появляется в сети.