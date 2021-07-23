Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветах

Интересно, стоит ли компании ждать иска от Apple?
В июне 2021 года Realme всё же подтвердила факт разработки собственного ноутбука. И чем ближе анонс устройства, тем больше подробностей о нём появляется в сети.
Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветах

Так, например, свежая утечка демонстрирует, как будут выглядеть разные цветовые варианты условного Realme Book. Gizmochina пишет, что помимо цвета Real Grey, пользователям будет предложат выбрать один из следующих вариантов: Real Red, Real Blue и Real Apricot.

Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветах

Стоит отметить, что свежие изображения в очередной раз доказывают, что первые ноутбуки Realme внешне будут максимально схожи с MacBook Air. Что, если честно, сложно назвать чем-то плохим.

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Напомним, что прежние утечки приписывали Realme Book процессоры Intel Core i3 и i5 11-го поколения и различные объёмы SSD-накопителя и оперативной памяти.