Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветах

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:49
Опубликованы фотографии неанонсированного ноутбука Realme в разных цветахИнтересно, стоит ли компании ждать иска от Apple?
В июне 2021 года Realme всё же подтвердила факт разработки собственного ноутбука. И чем ближе анонс устройства, тем больше подробностей о нём появляется в сети.
Так, например, свежая утечка демонстрирует, как будут выглядеть разные цветовые варианты условного Realme Book. Gizmochina пишет, что помимо цвета Real Grey, пользователям будет предложат выбрать один из следующих вариантов: Real Red, Real Blue и Real Apricot.
Стоит отметить, что свежие изображения в очередной раз доказывают, что первые ноутбуки Realme внешне будут максимально схожи с MacBook Air. Что, если честно, сложно назвать чем-то плохим.
Напомним, что прежние утечки приписывали Realme Book процессоры Intel Core i3 и i5 11-го поколения и различные объёмы SSD-накопителя и оперативной памяти.