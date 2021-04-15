Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 08:02
Опубликованы качественные фото новых ноутбуков Samsung, которые анонсируют 28 апреля
А также их главное отличие между собой
Уже совсем скоро, 28 апреля 2021 года, пройдёт очередная презентация Unpacked от Samsung. На ней компания пообещала показать «самый мощный Galaxy». Многие подумали, что речь идёт о смартфоне, но, вполне вероятно, корейский техногигант мог намекать на новые ноутбуки.
По крайней мере, это следует из того, что именно качественные снимки портативных компьютеров Galaxy Book Pro и Book Pro 360 появились в сети. GSMArena пишет, что устройства будут очень похожи между собой. Единственным отличием, о котором известно на данный момент — это то, что Galaxy Book Pro 360 будет иметь сенсорный экран и поддержку стилуса S Pen.
Напомним, что судя по последним утечкам, обновлённая линейка ноутбуков компании получит AMOLED-дисплеи, поддержку LTE и процессоры Intel Core 11-го поколения.