Опубликованы качественные фото новых ноутбуков Samsung, которые анонсируют 28 апреля

По крайней мере, это следует из того, что именно качественные снимки портативных компьютеров Galaxy Book Pro и Book Pro 360 появились в сети. GSMArena пишет, что устройства будут очень похожи между собой. Единственным отличием, о котором известно на данный момент — это то, что Galaxy Book Pro 360 будет иметь сенсорный экран и поддержку стилуса S Pen.