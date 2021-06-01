Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:39
Опубликованы качественные фото первого складного планшета SamsungВыглядит очень необычно
Уже текущим летом Samsung представит две складные новинки — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Но ещё у компании имеется в запасе и гибкий планшет, качественные фото которого были опубликованы в сети накануне.
Условный Galaxy Z Fold Tab нашёлся сразу в двух в базах данных разных патентных ведомств, пишет ТН. В них же нашлись схематические изображения девайса, на основе которого портал LetsGoDigital создал качественные рендеры.
Судя по ним, отличительной особенностью планшета станет система «складывания» — происходить это будет в двух местах. Также интересным выглядит то, как будет закрепляться стилус.
Отметим, что релиз новинки ожидается лишь в 2022 году. Возможно, в рамках зимнего Galaxy Unpacked, на котором также покажут линейку Galaxy S22.