Опубликованы качественные изображения первого ноутбука Realme

Ожидается, что Realme Book получит 14-дюймовый дисплей с разрешением FullHD, два порта USB-C на левой стороне и один порт USB-A с 3,5 мм аудиоразъёмом справа. Если верить более ранним утечкам, в основу девайса лягут процессоры Intel 11-го поколения. Цена новинки должна составить около 40 тыс рублей.