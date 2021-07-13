Опубликованы качественные изображения первого ноутбука Realme

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:00
Опубликованы качественные изображения первого ноутбука RealmeВыглядит подозрительно похоже на ноутбук другой IT-корпорации
В прошлом месяце Realme подтвердила факт разработки своего первого ноутбука — Realme Bool. Устройство должны представить в течение 2021 года. Сейчас же в сети появилось сразу несколько качественных изображений грядущей новинки.
Опубликовал их популярный интернет-инсайдер под ником OnLeaks, сообщает Gizmochina. В первую очередь на рендерах бросается в глаза сильное сходство ноутбука Realme c MacBook от Apple.
Причём речь идёт именно о MacBook Air — самом компактном портативном компьютере от купертиновцев.
Ожидается, что Realme Book получит 14-дюймовый дисплей с разрешением FullHD, два порта USB-C на левой стороне и один порт USB-A с 3,5 мм аудиоразъёмом справа. Если верить более ранним утечкам, в основу девайса лягут процессоры Intel 11-го поколения. Цена новинки должна составить около 40 тыс рублей.