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Опубликованы качественные снимки безрамочного iPad mini накануне анонса
Совсем скоро подколы Xiaomi перестанут быть уместными
Несмотря на молчание со стороны Apple, от компании уже совсем скоро ждут новых анонсов. И накануне их, инсайдеры из Китая решили поделиться качественными снимками одной из новинок — планшета iPad mini 6.
Судя по представленным снимкам, устройство будет похоже на последние iPad Pro и iPad Air. Как пишет MyDrivers, девайс получит безрамочный дизайн, лишится кнопки Home и получит чип Apple A14 Bionic в качестве основы. Последнее, к слову, даёт надежду на появление поддержки 5G в версии планшета с SIM-картой.
По данным инсайдеров из Китая, Apple предложит покупателям версии на 64, 128 и 256 ГБ постоянной памяти. При этом анонс может пройти в виде пресс-релиза уже 13 апреля — об этом говорит ряд последних утечек.