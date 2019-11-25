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Опубликованы первые фотографии самого мощного в мире планшета на Android
Речь о Huawei MatePad Pro
Буквально несколько часов назад Huawei официально анонсировал “убийцу iPad Pro”, работающего на базе новейшего процессора Kirin 990 - Huawei MatePad Pro. Сейчас же, в сети появились первые качественные изображение новинки
Устройство оснащено 10,8 дюймовым экраном с разрешением 2К, рамки которого занимают не более 5 мм. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 7250 мАч. Huawei MatePad Pro поддерживает беспроводную зарядку, мощностью равной 15 Вт, а также проводную - 40 Вт. Кроме того, планшет поддерживает обратную зарядку, мощность которой составляет 7,5 Вт.
Планшет оборудован четырьмя динамиками Harman/Kardon, а также пятью микрофонами. В комплектацию Huawei MatePad Pro также входит фирменный стилус Huawei M-Pencil. Отмечается, что он способен различать до 4096 степеней нажатия.