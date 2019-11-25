Опубликованы первые фотографии самого мощного в мире планшета на Android

Устройство оснащено 10,8 дюймовым экраном с разрешением 2К, рамки которого занимают не более 5 мм. Что касается аккумулятора, то его емкость составляет порядка 7250 мАч. Huawei MatePad Pro поддерживает беспроводную зарядку, мощностью равной 15 Вт, а также проводную - 40 Вт. Кроме того, планшет поддерживает обратную зарядку, мощность которой составляет 7,5 Вт.