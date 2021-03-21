Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:14
Опубликованы рендеры неанонсированного планшета Apple iPad Pro 2021
Внешне он не сильно отличается от предшественника
Инсайдер опубликовал рендеры неанонсированного планшета Apple iPad Pro 2021. Ожидается, что представят его этой весной.
Согласно данным авторов Gizchina, которые ссылаются на свои источники, американская компания анонсирует планшеты серии iPad Pro уже в следующем месяце. В нее войдут 11-дюймовый планшет третьего поколения, а также 12,9-дюймовая модель пятого.
Судя по изображению, размещенному инсайдером Zeroth Element в Twitter, 11-дюймовый iPad Pro 2021 внешне не сильно будет отличаться от предшественника. Как минимум в глаза бросается тот же блок камеры. Источники ранее отмечали, что все новые планшеты серии получат более яркие и контрастные mini LED экраны. Помимо прочего работать они будут на базе процессора Apple A14X, скорость которого может сравниться с M1.