Опубликованы рендеры неанонсированного планшета Apple iPad Pro 2021

Согласно данным авторов Gizchina, которые ссылаются на свои источники, американская компания анонсирует планшеты серии iPad Pro уже в следующем месяце. В нее войдут 11-дюймовый планшет третьего поколения, а также 12,9-дюймовая модель пятого.

Судя по изображению, размещенному инсайдером Zeroth Element в Twitter, 11-дюймовый iPad Pro 2021 внешне не сильно будет отличаться от предшественника. Как минимум в глаза бросается тот же блок камеры. Источники ранее отмечали, что все новые планшеты серии получат более яркие и контрастные mini LED экраны. Помимо прочего работать они будут на базе процессора Apple A14X, скорость которого может сравниться с M1.