Опубликованы рендеры первого планшета Realme

Кроме того, ожидается, что в Realme Pad будет вырез для фирменного стилуса, который, к слову, войдет в комплект с планшетом. Источники также поделились приблизительными размерами грядущего устройства — 246,1 x 155,8 x 6,8 мм. Предполагается, что он получит 6 ГБ оперативной памяти и энергоемкий аккумулятор на 7100 мАч.