Опубликованы рендеры первого планшета Realme

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Сегодня в 11:01
Опубликованы рендеры первого планшета RealmeRealme Pad
Инсайдер под ником Onleaks поделился очередным качественным рендером неанонсированного устройства. На этот раз он подготовил изображение первого планшета Realme.
Планшетный компьютер компании называют Realme Pad. В сети также были перечислены некоторые технические особенности аппарата. В частности, сообщается, что конкурент Xiaomi Mi Pad 5 получит экран на 10,4 дюйма, плоские боковые грани, одинарную камеру, вырез для microSD, порт USB-C и четыре громкоговорителя.
Кроме того, ожидается, что в Realme Pad будет вырез для фирменного стилуса, который, к слову, войдет в комплект с планшетом. Источники также поделились приблизительными размерами грядущего устройства — 246,1 x 155,8 x 6,8 мм. Предполагается, что он получит 6 ГБ оперативной памяти и энергоемкий аккумулятор на 7100 мАч.