Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 06:59
Опубликованы высококачественные фото новых цветных MacBook Air
Часть дизайнерских решений вызывают вопросы
В последние несколько дней по сети ходят разговоры о появлении новых цветов в грядущих MacBook Air 2021. Сейчас же, в результате сотрудничества дизайнера и сетевого информатора, появились высококачественные фото новых цветных «воздушных» MacBook.
Так, для создания рендеров, объединились блогер-информатора Джон Проссер и дизайнер Ян Зельбо. Как пишет Cult of Mac, получившийся результат вносит определённую свежесть, сохраняя узнаваемый стиль.
Что интересно, слухи о цветных MacBook Air начали появляться после анонса таких же iMac 2021 на весенней презентации Apple. При этом, как и в случае с моноблоками компании, ноутбукам приписывают белые рамки на передней панели.
Отметим, что такое решение может оказаться спорным, так как сделает лэптопы визуально менее безрамочными.