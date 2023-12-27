Опубликованы живые фото нового ноутбука Lenovo Yoga Book 9i с двумя экранами

Известный информатор Evleaks поделился рендерами этого устройства, предвещая его дебют на выставке CES в январе 2024 года.

Пока что подробности о спецификациях и конфигурациях остаются неизвестными, но предполагается, что ноутбук может получить обновление до 14-го поколения процессоров Intel Core Ultra.