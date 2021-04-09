Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 07:15
Опубликованы «живые» фото сразу трёх новых Apple iPad
Как ни странно, обошлось без сюрпризов
Только вчера появились слухи о том, что Apple столкнулась с проблемой производства iPad и MacBook из-за дефицита полупроводников. А уже сегодня в сети появились «живые» фото сразу трёх новых моделей яблочных планшетов — iPad mini и iPad Pro в двух размерах.
Что интересно, внешний вид как минимум mini-версии, по сути, не претерпел каких-либо заметных изменений. Как пишет MacRumors, устройство получит всё те же рамки вокруг дисплея и клавишу Home. Пожалуй, обновится лишь «внутренняя» составляющая планшета — он, скорее всего, получит обновлённый чип A-серии.
Напомним, что последний раз Apple выпускала новый iPad mini ещё в 2019 году. Тогда устройство получило поддержку стилуса Apple Pencil.