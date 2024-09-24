От 20 тысяч рублей: Infinix привезла свой первый планшет XPAD в Россию

Устройство, оснащенное 11-дюймовым FullHD+ дисплеем с частотой 90 Гц, ориентировано на широкую аудиторию — от студентов до геймеров. Планшет работает на базе восьмиядерного процессора Helio G99 и поддерживает Android 14.

XPAD предлагает 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной, а за автономность отвечает батарея емкостью 7000 мАч.

Поддержка 4G и Wi-Fi обеспечивает бесперебойный доступ к интернету, а четыре динамика с Dolby Atmos создают насыщенный звук. Планшет также оснащен 8-мегапиксельными камерами спереди и сзади.

В России XPAD доступен в двух версиях: модель с 4G LTE за 23 990 руб и Wi-Fi-версия за 21 990 руб.

В рамках акции, до 14 октября, можно приобрести устройства по сниженным ценам — 20 990 и 19 990 руб соответственно.