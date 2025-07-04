От Ryzen 5 до Core i7: М.Видео начала продажи ноутбуков Acer на любой вкус

Опубликовано 04 июля 2025, 08:001 мин.
От Ryzen 5 до Core i7: М.Видео начала продажи ноутбуков Acer на любой вкусЦены стартуют от 60 999 рублей
М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новой линейки ноутбуков Acer. В ассортименте — модели на базе процессоров AMD и Intel, с экранами 15,6 дюйма, быстрыми SSD и предустановленной Windows 11.
Цены варьируются от 60 999 до 74 999 рублей, охватывая разные сценарии использования и бюджеты.
Базовую модель Acer Aspire Go AG15-71P-5053 с Intel Core i3 и 1 ТБ SSD оценили в 60 999 рублей. Для мобильной работы подойдёт AG15-41P-R4X3 с Ryzen 5 7535HS и лёгким корпусом (64 999 рублей). Универсальный вариант — Aspire 15 A15-41M-R1HS с Ryzen 5 8640HS (65 999 рублей).
Для более ресурсоёмких задач предназначены Aspire 5 A515-57-7325 с Core i7 (68 999 рублей), AG15-71P-73AT с Ryzen 7 и расширенными портами (70 999 рублей), а также флагман A15-41M-R10L с максимальной комплектацией за 74 999 рублей.