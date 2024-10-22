Отказ от выпуска iPad 11 в этом году объяснили желанием Apple заняться ИИ

Опубликовано 22 октября 2024, 06:451 мин.
Отказ от выпуска iPad 11 в этом году объяснили желанием Apple заняться ИИПланы по обновлению устройства отложены на 2025 год
Apple приняла решение не выпускать iPad 11 в этом году, сосредоточившись на развитии искусственного интеллекта (ИИ), такое мнение высказало издание 9TO5MAC. В то время как iPad mini получил обновление с процессором A17 Pro и поддержкой Apple Intelligence, базовая модель iPad осталась без обновлений, несмотря на то что она существует более двух лет.
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Исторически, Apple ежегодно обновляла свою базовую модель iPad, начиная с 2017 года, но в этом году производитель решил приостановить процесс. Эксперты предполагают, что причина этого кроется в том, что Apple не хочет выпускать новое устройство без интеграции технологий ИИ, которые играют важную роль в их маркетинговой стратегии.
Сейчас базовый iPad оснащён чипом A14, который стал устаревшим, и переход на новый процессор A16 может быть нецелесообразным для устройства начального уровня. Существующие трудности с производственными мощностями также могут повлиять на поставки новых чипов, так как Apple использует более производительные чипы в своих премиум-устройствах.
Следующее обновление iPad, вероятно, состоится в конце 2025 года.