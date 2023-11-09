«Отмазка для бедных»: Apple оправдалась в наличии лишь 8 ГБ оперативки в базовом MacBook Pro M3

В компании заявили, что благодаря эффективному использованию памяти и архитектуре, 8 ГБ на MacBook Pro M3 эквивалентны 16 ГБ на других системах.

Вице-президент Apple по международному маркетингу продуктов Боб Борчерс в интервью китайскому инженеру отметил, что яблочная корпорация использует память гораздо более эффективно, в том числе за счет сжатия памяти.

Он предложил пользователям лично протестировать устройства, чтобы увидеть их выдающуюся производительность, несмотря на кажущуюся недостаточность характеристик.

Новый MacBook Pro с 14-дюймовым экраном и 8 ГБ объединенной памяти стоит на $300 дороже, чем предшествующий 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M2, но предлагает ряд преимуществ, включая более крупный и яркий MiniLED дисплей Liquid Retina XDR, поддержку частоты обновления 120 Гц ProMotion и улучшенную автономность работы.

Кроме того, лучше стала камера FaceTime HD — теперь она с разрешением 1080p, появилась шестиканальная аудиосистема, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.