Panasonic убрала VGA-порт с ноутбуков Let's Note — Япония прощается с ретротехнологией

Для Японии это почти символический момент: именно Let's Note оставался последним потребительским ноутбуком с 15-контактным VGA-разъёмом — стандартом 1987 года.

Решение продиктовано несколькими факторами. Во-первых, HDMI давно вытеснил VGA благодаря передаче изображения и звука по одному кабелю. Во-вторых, современные Thunderbolt 4 порты, которыми оснащён новый Let's Note CF-SC6, позволяют подключать дисплеи, занимая минимум места.