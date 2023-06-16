Пароль BIOS в ноутбуках Lenovo взломали при помощи... обычной отвёртки

Они продемонстрировали простой способ взлома ноутбуков, защищённых BIOS-паролем. И самое интересное, для этого не требуется никаких сложных навыков или дорогостоящего оборудования.

Достаточно воспользоваться отвёрткой и замкнуть с её помощью пару контактов на микросхеме EEPROM. После несложных манипуляций, устройство будет разблокировано.

Эксперимент проводился на старых моделях ноутбуков Lenovo, в частности, на ThinkPad L440 (2013 года выпуска) и ThinkPad X230 (2012 года выпуска). Но эксперты утверждают, что их методика рабочая и в случае с современными моделям, которые также имеют отдельную микросхему для хранения паролей.