Пароль BIOS в ноутбуках Lenovo взломали при помощи... обычной отвёртки

Пароль BIOS в ноутбуках Lenovo взломали при помощи... обычной отвёрткиВ этом есть как плюсы, так и минусы
Недавно новозеландские эксперты по кибербезопасности из CyberCX обнаружили уязвимость в системах безопасности ноутбуков Lenovo.
Они продемонстрировали простой способ взлома ноутбуков, защищённых BIOS-паролем. И самое интересное, для этого не требуется никаких сложных навыков или дорогостоящего оборудования.
Достаточно воспользоваться отвёрткой и замкнуть с её помощью пару контактов на микросхеме EEPROM. После несложных манипуляций, устройство будет разблокировано.
Эксперимент проводился на старых моделях ноутбуков Lenovo, в частности, на ThinkPad L440 (2013 года выпуска) и ThinkPad X230 (2012 года выпуска). Но эксперты утверждают, что их методика рабочая и в случае с современными моделям, которые также имеют отдельную микросхему для хранения паролей.
Данная находка может оказаться весьма полезной для многих пользователей, особенно в коммерческой сфере.
Существует множество ноутбуков, у владельцев которых возникают проблемы с доступом из-за забытых паролей. Теперь эта простая методика может стать спасительным кругом для таких людей.