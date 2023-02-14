Переплата того стоит: раскрыты результаты тестирования ноутбучной NVIDIA RTX 4060 в играх

Переплата того стоит: раскрыты результаты тестирования ноутбучной NVIDIA RTX 4060 в играхМестами новинка обходит RTX 3070 Ti
Наши коллеги из VideoCardz.com опубликовали результаты полного тестирования игрового ноутбука, оснащённого видеокартой NVIDIA RTX 4060.
Фото: Rock Paper Shotgun
В Assassin's Creed Valhalla мобильный адаптер превзошёл своего предшественника, RTX 3060 Mobile, на 60%. При этом улучшение на 9% можно заметить и в сравнении с лэптопами на базе RTX 3070 Ti.
В то же время в Cyberpunk 2077 GeForce RTX 4060 превзошла RTX 3060 Mobile на 24%, оказавшись на одном уровне с моделью RTX 3070 Ti Mobile.
Новинка продемонстрировала рывок в производительности и в Forza Horizon 5, Counter-Strike: Global Offensive, Red Dead Redemption 2 и прочих играх, использованных в рамках тестирования.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация, согласно которой даже самые доступные ноутбуки на базе RTX 4060 будут на 100-200 долларов дороже моделей с RTX 3060, выходивших в прошлом году. И, судя по всему, эта переплата того стоит.