Переплата того стоит: раскрыты результаты тестирования ноутбучной NVIDIA RTX 4060 в играх

В Assassin's Creed Valhalla мобильный адаптер превзошёл своего предшественника, RTX 3060 Mobile, на 60%. При этом улучшение на 9% можно заметить и в сравнении с лэптопами на базе RTX 3070 Ti.

В то же время в Cyberpunk 2077 GeForce RTX 4060 превзошла RTX 3060 Mobile на 24%, оказавшись на одном уровне с моделью RTX 3070 Ti Mobile.

Новинка продемонстрировала рывок в производительности и в Forza Horizon 5, Counter-Strike: Global Offensive, Red Dead Redemption 2 и прочих играх, использованных в рамках тестирования.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация, согласно которой даже самые доступные ноутбуки на базе RTX 4060 будут на 100-200 долларов дороже моделей с RTX 3060, выходивших в прошлом году. И, судя по всему, эта переплата того стоит.