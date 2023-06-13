Первые обзоры назвали главные плюсы и минусы нового крупного 15-дюймового MacBook Air

Одним из основных замечаний к новому ноутбуку Apple стал его нагрев. В связи с отсутствием активной системы охлаждения, MacBook Air 15” очень быстро нагревается в процессе работы.

И хоть не мешает использованию клавиатуры, избыточное тепло может стать проблемой для тех, кто собирается использовать Air в качестве профессионального устройства.

В остальном же эксперты остались довольны, назвав новинку «впечатляющий». Так, например, журнал PC Mag отметил, что «15-дюймовый MacBook Air представляет собой своеобразный эксперимент, призванный привнести новые идеи в уже знакомую продукцию».

Что же до автономности, то большой MacBook Air демонстрирует приблизительно такие же результаты, как и другие ноутбуки Apple. В зависимости от использования, он работает чуть дольше, чем 13-дюймовый Air, но не настолько долго, как 16-дюймовый MacBook Pro.