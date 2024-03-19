Первые в истории iPad с OLED-дисплеем представят уже в апреле

Опубликовано 19 марта 2024, 06:33
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Первые в истории iPad с OLED-дисплеем представят уже в апрелеНарод уже заждался
Слухи о первом в истории iPad Pro с OLED-дисплеем будоражат поклонников Apple. И вот, инсайдеры сообщают, что презентация революционного планшета, скорее всего, состоится уже в апреле!
С чем связана задержка? Все дело в доработке специальной версии iPadOS для новых OLED-экранов. Разработка ПО и сдвинула анонс на несколько недель.
К счастью, долгое ожидание скоро закончится. Последний iPad мы видели осенью 2022 года, и апгрейд уже перезрел. По слухам, новинки нас порадует:
- OLED-дисплеем в обеих версиях (11 и 13 дюймов) для сочной картинки и великолепного контраста.
- Новейшим процессором Apple M3 – таким же, как в новеньких MacBook Pro.
- Более тонким корпусом благодаря отсутствию подсветки у OLED-панелей.
Остается лишь скрестить пальцы и следить за новостями, потому что вот-вот iPad Pro выйдет на принципиально новый уровень!