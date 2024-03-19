Первые в истории iPad с OLED-дисплеем представят уже в апреле

С чем связана задержка? Все дело в доработке специальной версии iPadOS для новых OLED-экранов. Разработка ПО и сдвинула анонс на несколько недель.

К счастью, долгое ожидание скоро закончится. Последний iPad мы видели осенью 2022 года, и апгрейд уже перезрел. По слухам, новинки нас порадует:

OLED-дисплеем в обеих версиях (11 и 13 дюймов) для сочной картинки и великолепного контраста.

Новейшим процессором Apple M3 – таким же, как в новеньких MacBook Pro.

Более тонким корпусом благодаря отсутствию подсветки у OLED-панелей.

Остается лишь скрестить пальцы и следить за новостями, потому что вот-вот iPad Pro выйдет на принципиально новый уровень!