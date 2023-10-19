Первый iPad со складным экраном выйдет уже в 2024 году

Этот инновационный планшет может появиться на рынке уже в 2024 году. Несмотря на то, что существует множество Android-устройств со складными экранами, их доля на рынке смартфонов составляет менее 1%.

Вместо создания складного iPhone, купертиновцы, похоже, решили сосредоточиться на планшете.

Источники из цепочки поставок сообщают, что Apple активно сотрудничает с поставщиками для разработки складного iPad, и мелкосерийное производство может начаться в конце 2024 года. Тогда же стоит ожидать официального анонса устройства.

На данный момент нет подробной информации о характеристиках планшета. Неизвестно, каким будет его размер: оно может складываться для удобства переноски или раскладываться для большей рабочей области.

Цена также остаётся открытым вопросом, учитывая, что складные Android-устройства обычно стоят дороже стандартных.