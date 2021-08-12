Первый ноутбук Realme показали со всех сторон незадолго до анонса

Как видим, внешне Realme Book не отличается от другим 14-дюймовых ноутбуков. Что касается технических особенностей, известно, что разрешение экрана составит 2К, а соотношение сторон 3 : 2. Аппарат оснастят процессором intel Core i5-1135G7, а работать он будет на базе Windows 10. Отмечается также наличие сканера отпечатков пальцев, 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятора на 54 Втч и поддержки зарядки мощностью 65 Вт. Предполагается, что продавать новинку будут примерно за 40 тысяч рублей.

В сети грядущий Realme Book уже прозвали ключевым конкурентом RedmiBook 14. Так, обе модели имеют похожие характеристики при невысокой стоимости.