Первый ноутбук Realme показали со всех сторон незадолго до анонса

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:10
Первый ноутбук Realme показали со всех сторон незадолго до анонсаRealme Book
Напомним, что анонс первого ноутбука китайской компании Realme состоится уже на следующей неделе. Однако посмотреть, как новинка выглядит со всех сторон можно уже сейчас.
Как видим, внешне Realme Book не отличается от другим 14-дюймовых ноутбуков. Что касается технических особенностей, известно, что разрешение экрана составит 2К, а соотношение сторон 3 : 2. Аппарат оснастят процессором intel Core i5-1135G7, а работать он будет на базе Windows 10. Отмечается также наличие сканера отпечатков пальцев, 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятора на 54 Втч и поддержки зарядки мощностью 65 Вт. Предполагается, что продавать новинку будут примерно за 40 тысяч рублей.
В сети грядущий Realme Book уже прозвали ключевым конкурентом RedmiBook 14. Так, обе модели имеют похожие характеристики при невысокой стоимости.