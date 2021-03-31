Первый планшет Huawei на собственной системе HarmonyOS получит гигантский дисплей

На этот раз источником утечки стал китайский регулятор TENAA, сертификацию в котором и прошла новинка, пишет Huawei Central. Судя по слитым данным, девайс имеет модельный номер WGR-AN19 и оснащён двухрежимной поддержкой мобильных сетей 5G NSA/SA.

Там же однозначно заявляется о том, что новый MatePad Pro будет идти с установленной на заводе HarmonyOS. Таким образом, планшет станет первым, работающим под управлением «замены Android» от Huawei.

Отметим, что инсайдеры сообщают о двух устройствах, которые будут представлены в линейке MatePad Pro 2. Ими станут 12,2 и 12,6 дюймовые планшеты. Это куда больше, чем существующие решения от большинства современных производителей.