Первый планшет OnePlus выйдет уже в 2023 году

Но только сейчас информация об устройстве начала вырисовываться во что-то более-менее правдоподобное. По данным инсайдеров, компания планирует анонсировать и начать продажи планшета уже в 2023 году.

Что интересно, интернет-источники так и не пришли к единому мнению, чем же будет долгожданная новинка: совершенно новым девайсом или просто переименованной моделью Oppo. Вполне вероятно, что под личиной OnePlus Pad нас будет ждать уже знакомый Oppo Pad со Snapdragon 870 и 8360 мАч под капотом.

Напомним, что на сегодняшний день под брендом OnePlus выпускается ряд смартфонов, беспроводных наушников и смарт-часы.