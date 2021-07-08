Первый планшет Realme «засветился» на реальных фотографиях

Выглядит интересно, но без «изюминки»
Realme появилась лишь пару-тройку лет назад, а уже имеет определённый вес на рынке смартфонов. Видимо, компании этого показалось мало и она решила пойти в наступление и в прочих областях.
Первый планшет Realme «засветился» на реальных фотографиях

Так, уже известно, что Realme работает на собственным планшетом — условным Realme Pad. И вот, наконец-то, неанонсированная новинка даже «засветилась» на реальных фотографиях в руках у сотрудников IT-корпорации.

Первый планшет Realme «засветился» на реальных фотографиях

Судя по фото, задняя панель будет собран в цельнометаллическом корпусе. При этом его грани, как и у последних iPhone с iPad, окажутся плоскими. Что интересно, снимки также демонстрируют достаточно крупный размер девайса.

Первый планшет Realme «засветился» на реальных фотографиях

Напомним, что Realme, по сути, уже анонсировала Realme Pad. Сделала она это ещё в прошлом месяце, вместе с ноутбуком Realme Book. Но кроме самого факта создания, о новинках всё ещё ничего неизвестно.