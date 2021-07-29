Первый после «расставания» с Microsoft планшет Nokia прошёл сертификацию в России

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 11:01
Первый после «расставания» с Microsoft планшет Nokia прошёл сертификацию в РоссииИ это до какого-либо официального анонса устройства
Чуть ранее мы писали о новом планшете, разрабатываемом компанией Nokia. Устройство должно быть представлено осенью в двух версиях — F20RID1A012 и F20RID1A016.
Сейчас же стало известно, что вероятнее всего речь идёт о Nokia T20. Отличительной особенностью девайса должны стать невысокая цена (от 19,6 до 20,5 тыс рублей) и звание первого планшета Nokia со времён ухода от Microsoft.
Но куда интереснее тот факт, что девайс уже прошёл сертификацию в России, об этом пишет Gizchina. А это означает, что Nokia T20 поступит в продажу не только в Китае и Европе, но также и в нашей стране.
Отметим, что некоторые издания заявляют, что новинка, помимо всего прочего, будет защищённым от ударов и погружения в воду девайсом. Так это или нет — узнаем уже в ближайшие пару-тройку месяцев.