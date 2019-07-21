Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие

Сегодня исполнилось 20 лет с того дня, когда глава компании Apple Стив Джобс представил первый в мире ноутбук с беспроводным интернетом — iBook.

Яркая модель iBook была ориентирована на студентов и обычных пользователей. Ноутбук заметно выделялся от едва переносных «кирпичей» того времени уникальным «лёгким» дизайном в виде ракушки и отделкой полупрозрачным пластиком в нескольких ярких цветах.