Первый в мире ноутбук с Wi-Fi отмечает двадцатилетие

Сегодня исполнилось 20 лет с того дня, когда глава компании Apple Стив Джобс представил первый в мире ноутбук с беспроводным интернетом — iBook.
Яркая модель iBook была ориентирована на студентов и обычных пользователей. Ноутбук заметно выделялся от едва переносных «кирпичей» того времени уникальным «лёгким» дизайном в виде ракушки и отделкой полупрозрачным пластиком в нескольких ярких цветах.
Оригинальный iBook стоил от 1599 долларов и был оснащён 12-дюймовым дисплеем с разрешением 800×600 пикселей, полноразмерной клавиатурой и трекпадом. В шарнире скрывалась выдвижная ручка для переноски, превращающая ноутбук в сложенном состоянии в подобие чемоданчика. Apple продвигала устройство как «мобильный iMac», хотя весил ноутбук не так уж и мало — все 3 кг.
Он стал перым массовым потребительским компьютером с поддержкой беспроводного подключения к сети — стандарта 802.11b, позволяющего развивать скорость передачи данных до 11 Мбит/с. Причём поддержка не была встроенной, а реализовывалась через продаваемую отдельно карту расширения AirPort за 99 долларов.