Первый в мире планшет с камерой в дисплее от Huawei засветился на "живых" фото
В целом, компания приняла необычное решение оснастить планшет камерой в дисплее, ведь если в смартфонах это оправдывается узкой рамкой, в которой иногда камеру просто не уместить, то это явно не тот случай. На утекших фотографиях MediaPad M7 можно увидеть, что планшет обладает довольно широкими по современным стандартам рамками. Однако если компания хотела выделиться, то у нее это получилось, поскольку устройство по праву называют первым в мире планшетом с камерой в дисплее.
Что касается технических характеристик, то по предварительной информации новинка будет работать на базе платформы Kirin 990 и оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Предполагается, что MediaPad M7 будет оборудован 5G модемом, а основная камера планшета будет состоять из нескольких модулей.