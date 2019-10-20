Первый в мире планшет с камерой в дисплее от Huawei засветился на "живых" фото

В целом, компания приняла необычное решение оснастить планшет камерой в дисплее, ведь если в смартфонах это оправдывается узкой рамкой, в которой иногда камеру просто не уместить, то это явно не тот случай. На утекших фотографиях MediaPad M7 можно увидеть, что планшет обладает довольно широкими по современным стандартам рамками. Однако если компания хотела выделиться, то у нее это получилось, поскольку устройство по праву называют первым в мире планшетом с камерой в дисплее.