Первым складным устройством Apple может стать… MacBook. Уже в 2026 году

Складной MacBook возможно сможет похвастаться массивным 20,3-дюймовым дисплеем, складывающимся до размеров, сопоставимых с нынешними 14- или 15-дюймовыми моделями. Однако может быть рассмотрен и вариант с 18,8-дюймовым дисплеем, который будет «лучше сочетаться с 13-дюймовым MacBook Air», пишут СМИ. Ожидается, что в основе этого устройства будет лежать чип M5 нового поколения.

Ключевая проблема заключается в стремлении Apple создать складной дисплей без складок. Это требует исключительных инженерных решений как для панели, так и для шарнира, что может привести к увеличению производственных затрат. По оценкам Куо, только панель и шарнир могут стоить около 850−900 долларов, что значительно повлияет на конечную цену.

Такая высокая стоимость компонентов позволяет предположить, что стартовая цена складного MacBook может превысить даже стоимость высококлассных Mac, предлагаемых Apple, и в перспективе приблизиться к цене Vision Pro ($ 3500).

Осталось дождаться любых официальных сведений.