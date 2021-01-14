Первым устройством Samsung с подэкранной камерой может стать ноутбук

Так, производитель поделился в социальной сети Weibo роликом, посвященным новому ноутбуку Samsung Blade Bezel. В видео отдельное внимание уделяется практически полностью безрамочному OLED-дисплею новинки, который, судя по всему, оснащен подэкранной веб-камерой. Благодаря публикации выяснилось, что сам дисплей займет порядка 93% площади панели. Помимо прочего стало известно, что толщина экрана составляет всего 1 мм, тогда как весит он 130 грамм.

На данный момент более подробной информации о характеристиках устройства, а также дате его презентации - нет. Но судя по тому, что компания уже поделилась тизером, выход ноутбука на рынок не заставит себя долго ждать.