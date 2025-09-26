Планшет Digma Pro Evolution с 12.6" ярким OLED-дисплеем доступен в РФ от 24 тысяч рублей

В комплекте идёт активный стилус, обеспечивающий полный контроль над творческим процессом. Стилус имеет высокую чувствительность и минимальную задержку, что позволяет рисовать и писать максимально естественно.

В основе Digma PRO Evolution — мощный восьмиядерный процессор MTK Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Объём встроенной памяти можно увеличить до 1 ТБ с помощью MicroSD. Планшет работает на базе Android 15, что предполагает поддержку актуальных приложений и функционала.

Устройство оборудовано аккумулятором ёмкостью 9500 мАч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Зарядить планшет можно посредством комплектного зарядного устройства 18 Вт.

Основная камера на 13 Мп имеет высокое разрешение и позволяет снимать детализированные фото, делать скан документов высокого качества, а фронтальная камера 5 Мп обеспечивает чёткое изображение для видеозвонков и онлайн-конференций.

Digma PRO Evolution можно приобрести в магазинах Ситилинк и на всех онлайн-платформах. Цена стартует от 24 690 рублей.