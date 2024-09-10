Планшет HONOR MagicPad 2 с мощным процессором и сертифицированным IMAX звуком появится в России

Планшет относится к премиум-сегменту и оснащен передовыми технологиями. Среди ключевых особенностей новинки — 12.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3К и частотой обновления 144 Гц.

Производительность обеспечивается процессором Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя.

Также планшет оснащен батареей емкостью 10050 мАч с быстрой зарядкой на 66 Вт и системой из 8 динамиков с поддержкой IMAX Enhanced, что гарантирует высокое качество звука.

Вместе с тем девайс поддерживает ИИ-технологии, такие как преобразователь речи в текст с переводом в реальном времени, распознавание рукописных формул и улучшение почерка.

Помимо этого, устройство будет поддерживать стилус Magic-Pencil 3, который чувствителен к углу наклона и силе нажатия.

Сообщается, что продажи Honor MagicPad 2 в России начнутся уже 24 сентября.