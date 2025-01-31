Планшет HUAWEI MatePad 11.5" с матовым не бликующим дисплеем уже можно купить в РФ

Стоимость устройства стартует от 30 999 рублей. В рамках акции, которая продлится до 11 марта, покупатели получат в подарок стилус M-Pen Lite и наушники HUAWEI FreeBuds SE 2 или FreeBuds 5i.

HUAWEI MatePad 11.5 оснащен, внезапно, 11.5-дюймовым экраном HUAWEI FullView с разрешением 2200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Особенность модели — технология PaperMatte, которая снижает блики и улучшает комфорт при длительном использовании. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и SGS за защиту от усталости глаз.