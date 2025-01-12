Планшет Huawei MatePad Pro прошёл сертификацию накануне запуска мировых продаж

Модель оснащена «качественным 13,2" OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2880 × 1920». MatePad Pro 13.2 также обладает высокой яркостью, защитой от бликов и расширенным цветовым охватом. Планшет оснащён двойной камерой на задней панели с основным датчиком 50 Мп и сверхширокоугольным объективом 8 Мп, а также фронтальной 16 Мп камерой для селфи и видеозвонков.

Как отмечается, устройство «лёгкое и ультратонкое», весит 580 грамм и имеет толщину 5,5 мм. Планшет поддерживает многооконность, обеспечивая эффективную работу в многозадачном режиме.

MatePad Pro 13.2 оснащён ОЗУ до 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ, работает модель на базе операционной системы HarmonyOS 4.3.