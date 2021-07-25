Планшет iPad Pro 11 2021 года продают со скидкой в 16 тысяч рублей

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Планшет iPad Pro 11 2021 года продают со скидкой в 16 тысяч рублейЧип M1, поддержка Wi‑Fi 6, 4G LTE2 и двухмодульная камера
В магазине “Связной” на базе TMall продают планшет Apple, выпущенный в этом году — iPad Pro 11 — на 16 тысяч дешевле изначальной цены.
Так, если в обычное время модель продается за 77 990 рублей, то сейчас ее можно ухватить за 61 990. Для этого необходимо применить купон и промокод URAWOW10000.
iPad Pro 11 получил 11-дюймовый IPS экран с поддержкой технологии технологий ProMotion, True Tone и Face ID. Сердцем устройства выступил фирменный процессор Apple M1, гарантирующий высокую производительность и автономную работу на протяжении всего дня. Планшет оснащен сверхширокоугольной камерой на 10 Мп с функцией «В центре внимания», широкоугольной на 12 Мп и сканером LiDAR. Отметим также поддержку Wi‑Fi 6 и 4G LTE2.
Купить iPad Pro 11 2021 за 61 990 рублей можно перейдя по этой ссылке.