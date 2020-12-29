Планшет iPad Pro 2021 года получит дисплей, превосходящий традиционные

Речь идёт о технологии miniLED, использование которой Apple приписывают уже последние несколько лет, сообщает Gizmochina. По словам инсайдеров, именно по той причине, что компания занималась переносом iPad на «рельсы» новой дисплейной технологии, до последнего Pro-версия планшета оснащалась IPS-экраном.

Выйдет новинка в первом квартале 2021 года, т.е. анонс новенького iPad Pro может состояться уже в ближайшие январь — март. К сожалению, никакой информации о стоимости устройства и его спецификациях всё еще нет.

Напомним, что отличительной особенностью miniLED является высокая энергоэффективность и слабое выгорание. Таким образом, технология сумела впитать в себя лучшее, что есть в мире OLED и IPS, избавившись от их недостатков.