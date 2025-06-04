Планшет RedMagic Tablet 3 Pro выйдет 11 июня с процессором Snapdragon 8 Elite

Дизайн планшета уже показали официально. Устройство выполнено из алюминия и имеет длинный овальный элемент на задней панели, где расположена камера и фирменные детали RedMagic. Особенностью станет подсветка с возможностью изменения цвета по всей RGB-палитре, включая светодиодную вспышку. На задней части можно увидеть гравировку с названием процессора, подтверждающую использование топового чипа.

Отличительной чертой RedMagic Tablet 3 Pro станет наличие паровой камеры для охлаждения. Это обеспечит стабильную работу устройства при длительных игровых сессиях. В отличие от игровых смартфонов RedMagic, в планшете нет активного охлаждения с вентиляторами. В тизерах устройство кажется компактным, хотя точные размеры пока не раскрыты.

Планируется сначала выпустить устройство в Китае 11 июня, а затем — на мировом рынке.