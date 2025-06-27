Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 27 июня 2025, 09:00
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Планшет с экраном без бликов HUAWEI MatePad Pro 12,2″ начал продаваться в России

По цене от 70 тыс рублей
В России стартовали продажи нового планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2″, оснащённого передовым Tandem OLED-дисплеем.
Планшет с экраном без бликов HUAWEI MatePad Pro 12,2″ начал продаваться в России
© М.Видео

Особенность конструкции — использование сразу двух OLED-панелей, что позволило добиться рекордной яркости до 2000 нит, улучшить контрастность (до 2 000 000:1) и в три раза увеличить срок службы экрана. Технология PaperMatte устраняет блики и обеспечивает комфорт при чтении и письме.

Новинка весит всего 508 г и имеет толщину 5,5 мм. В комплекте — лёгкая клавиатура HUAWEI Glide Keyboard с полноразмерным тачпадом и креплением для стилуса.

Планшет с экраном без бликов HUAWEI MatePad Pro 12,2″ начал продаваться в России
© М.Видео

Также планшет поддерживает компьютерную версию WPS Office и приложение GoPaint с функцией рисования маслом и создания анимации.

MatePad Pro доступен в двух цветах — чёрном и зелёном. До 10 июля в М.Видео и Эльдорадо действует промо: версия 12/512 ГБ обойдётся в 79 999 рублей, а 12/256 ГБ — в 69 999 рублей. В подарок прилагаются стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и беспроводная мышь.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
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