Планшет с экраном без бликов HUAWEI MatePad Pro 12,2″ начал продаваться в России

Особенность конструкции — использование сразу двух OLED-панелей, что позволило добиться рекордной яркости до 2000 нит, улучшить контрастность (до 2 000 000:1) и в три раза увеличить срок службы экрана. Технология PaperMatte устраняет блики и обеспечивает комфорт при чтении и письме.

Новинка весит всего 508 г и имеет толщину 5,5 мм. В комплекте — лёгкая клавиатура HUAWEI Glide Keyboard с полноразмерным тачпадом и креплением для стилуса.