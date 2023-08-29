Планшет с качественным экраном и 6 динамиками Honor Pad X9 поступил в продажу в России

Планшет Honor Pad X9 основан на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 685 4G, который изготовлен по технологии 6 нм. Гаджет получил встроенную память ёмкостью 128 ГБ и ОЗУ на 4 ГБ. Причём фирменная технология HONOR OS Turbo позволяет расширить оперативную память на 3 ГБ за счёт накопителя. Устройство управляется MagicOS 7.1 на базе Android 13.

Планшет оснащён 11,5-дюймовым экраном HONOR FullView разрешением 2000x1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, с цветовым охватом 100% sRGB и поддержкой отображения 1,07 млрд цветов, благодаря чему отображается яркая картинка с чёткими деталями и реалистичной цветопередачей. Полезная площадь экрана — 86%.

Одной из особенностей планшета является динамическая яркость экрана, стимулирующая работу цилиарной мышцы глаз для снижения усталости при длительном использовании устройства. Режим «Циркадный ночной экран» в вечернее время отображает картинку в более тёплых тонах и снижает количество излучаемого синего света, что помогает выработке мелатонина для улучшения качества сна.

HONOR Pad X9 оснащён шестью разнонаправленными динамиками, размещёнными с трёх сторон и обеспечивающими объёмное звучание с подчёркнутыми низкими частотами. Встроенная технология HONOR Histen автоматически определяет тип контента и оптимизирует звук, а технология улучшения голоса Vocal Enhancemen распознаёт и подчеркивает речь для более эффективного прослушивания аудиоматериала.

За автономность планшета отвечает аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч, позволяющий работать без подзарядки в течение всего дня. Honor Pad X9 поддерживает до 13 часов воспроизведения потокового видео или до 12 часов воспроизведения музыки.

Приобрести Honor Pad X9 можно в цвете «Космический серый» в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». До 11 сентября действует специальное предложение: приобрести новинку можно за 22999 рублей, позже стоимость составит 24999 рубля.