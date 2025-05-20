Планшет среднего класса HONOR X9a с четырьмя динамиками и 11.5" дисплеем уже можно купить в РФ

Корпус выполнен из матового металла, вес составляет 475 граммов, а толщина — всего 6,77 мм, что делает его удобным для переноски.

Новинка получила четыре динамика с поддержкой технологии HONOR Histen, обеспечивающей объемное звучание. За производительность отвечают от 6 до 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения и до 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 8300 мАч поддерживает быструю зарядку 35 Вт.

HONOR Pad X9a работает на MagicOS 9.0 с поддержкой мультизадачности и фирменных возможностей, таких как «Мультэкран» и HONOR Share для быстрой передачи данных между устройствами.

Цена новинки — от 26 990 рублей. До 9 июня покупатели могут получить скидку 7000 рублей и подарок на выбор. Либо наушники HONOR CHOICE Earbuds S7, либо стилус HONOR CHOICE Pencil.