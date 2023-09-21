Планшет Xiaomi Redmi Pad SE получит поддержку нового стилуса Tuya, который можно использовать без зарядки

Этот стилус работает на основе пассивной электрокапацитивной технологии, что позволяет использовать его без зарядки. Корпус стилуса выполнен из металла, что добавляет ему прочности и элегантности.

Redmi Pad SE не просто технологически продвинутый планшет, но и устройство, ориентированное на семейные нужды. Встроенная библиотека содержит более 400 тыс анимаций, книг, песен для детей и фильмов, охватывая широкий спектр тем от искусства до науки.

Новинка оснащена аккумулятором на 8000 мАч, что обеспечивает до 73,2 дней работы в режиме ожидания. Экран имеет диагональ 11” и поддерживает высокую частоту обновления, а также сертифицирован для защиты глаз от синего света.

Данное устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет многофункциональный планшет с акцентом на семейное использование и образовательные задачи.