Планшеты ещё не умерли? Vivo iQOO выпустит свою первую модель уже 23 мая

Вместе со свежими смартфонами, компания также намерена представить и первый планшет на базе Android — iQOO Pad. Презентация запланирована на 23 мая, а точную дату запуска компания должна подтвердить 10 мая.

По данным инсайдеров,, серия Neo 8 будет включать два флагманских смартфона — Neo 8 и Neo 8 Pro. Ожидается, что Neo 8 Pro будет работать на базе нового процессора Dimensity 9200+ от MediaTek, в то время как Neo 8 5G, предположительно, получит Snapdragon 8+ Gen 1.

Что же до планшета iQOO Pad, то информации о нём мало. Правда, ряд экспертов предположили, что это будет переименованный планшет Vivo Pad 2, который был представлен и выпущен некоторое время назад.