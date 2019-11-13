Планшеты Huawei оказались популярнее iPad

Так, самый свежий отчет аналитического агентства IDC продемонстрировал, что Huawei на данный момент является первой в рейтинге производителей планшетов на родном для себя рынке Китая. Но тут важно понимать, что данный рынок сбыта является самым крупным во всем мире. Итоги третьего квартала показали, что китайский гигант смог отгрузить более 2,12 млн планшетов, увеличив показатели на 24,4% по сравнению с прошлым годом и достигнув показателя в 37,4% от всего рынка. Данный рост позволил Huawei возглавить список производителей планшетов, оставив Apple лишь на втором месте с ее 33,8% у iPad.

Что интересно, третье место в рейтинге досталось Xiaomi, которая заметно так отстает от первых двух компаний из списка — ей принадлежит лишь 5,9% на рынке, что все еще достаточно удивительно, учитывая тот факт, что Xiaomi очень долгое время не занимается развитием своей линейки планшетов Mi Pad.