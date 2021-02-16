Планшеты Samsung начали использовать для цифрового рентгена

На данный момент проект находится на этапе тестирования, сообщает пресс-служба Samsung. Но если он пройдёт успешно, то Vatech начнёт оснащать планшетами все премиальные модели. В дальнейшем планируется внедрение устройств Samsung и вовсе во всю линейку.

Стоит отметить, что на идущих в комплекте с визиографами планшетах предустановлено собственное приложение компании — EzMobile v1.1. С его помощью специалисты могут распознавать снимки и планировать процесс лечения. При этом тот факт, что данное приложение наилучшим образом синхронизируется с Samsung TAB S7, и стал основным фактором выбора корейских планшетов для оснащения.