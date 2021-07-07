Планшеты Samsung распродают со скидками

Так, модель Samsung Galaxy Tab A7 можно ухватить за 18 490 рублей вместо прежних 19 990. Аппарат работает на базе Snapdragon 662 с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч.

Также в акции можно со скидками встретить следующие модели планшетов: Samsung Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab S6 Lite. Ознакомиться со всеми можно на акционной странице в онлайн-магазине Galaxy Store, перейти на которую можно по этой ссылке. Размер максимальной скидки достигает 8 тысяч рублей. Закончится данная распродажа 14 июля.